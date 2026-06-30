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Una intenso rayo impactó directamente en la pista del Aeropuerto Internacional General Manuel Carlos Piar, de Ciudad Guayana, ubicado en el estado Bolívar.

La fuerte descarga atmosférica registrada la tarde de este lunes 29 de junio provocó el levantamiento inmediato de la capa asfáltica de la terminal.

Rayo en el aeropuerto de Ciudad Guayana

El fenómeno meteorológico generó un desprendimiento severo en la superficie de rodamiento, afectando las condiciones operativas de la infraestructura.

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Tras el hecho, las comisiones se desplegaron en el sitio de forma inmediata para asegurar el área. Las autoridades iniciaron las evaluaciones pertinentes y las labores de reparación de emergencia.

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