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Los criollitos de Venezuela están de luto tras informar que al menos 100 niños pertenecientes a la plantilla de la institución perdieron la vida a causa de los terremotos del pasado 24 de junio.

El presidente regional de La Guaira, Jhorny Sojo, confirmó el deceso de los peloteros tras el colapso de infraestructuras por los sismos.

Luto en Criollitos de Venezuela por niños

El dirigente detalló con profundo pesar que la mayoría de las víctimas mortales confirmadas integraban la categoría semillero, correspondiente a las edades de 4 y 5 años.

Así mismo, reportó que existen numerosos peloteros desaparecidos y otros recluidos en centros de salud de Caracas.

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Apoyo Humanitario

Ante la emergencia, la organización unificó esfuerzos logísticos con la Federación de Béisbol y las Pequeñas Ligas para distribuir insumos.

También, activó una campaña de recaudación de fondos destinada a cubrir los tratamientos médicos de los sobrevivientes.

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