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La economista Anabel Pereira asumirá la Vicepresidencia Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, según lo informó la presidenta encargada del país.

Delcy Rodríguez, anunció el nombramiento de la economista a través de sus canales oficiales de comunicación.

Anabel Pereira Vicepresidenta Sectorial

La designación tiene como propósito fundamental optimizar la eficiencia dentro del marco de la gestión pública nacional y articular políticas gubernamentales de atención social.

Pereira pasa a liderar este despacho sectorial con la tarea inmediata de robustecer los procesos de digitalización del Estado y la simplificación de trámites administrativos para el beneficio de los ciudadanos.

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