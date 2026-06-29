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IVSS alerta sobre estafas por esta razón

By Lubin Molero
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Estafas bono de contingencia IVSS
Foto: Cortesía

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El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) alertó sobre intentos de estafas que utilizan registros falsos para la supuesta asignación del bono de contingencia por terremotos.

El organismo advirtió que circulan enlaces fraudulentos vía WhatsApp para robar datos bajo la promesa del beneficio de Patria.

Estafas bono de contingencia IVSS

La institución detalló que los estafadores captan a las víctimas mediante la modalidad de phishing. Esto se realiza enviando mensajes por WhatsApp con un enlace diseñado para robar datos personales.

Estafas bono de contingencia IVSS
Foto: Cortesía

El IVSS aclaró que el cobro de este beneficio no requiere la intermediación de terceros, ya que el único mecanismo oficial para recibirlo es contestar la encuesta desplegada directamente en la plataforma del Sistema Patria.

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ViaLubin Molero Redacción Noticias 24 Carabobo
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