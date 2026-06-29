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Venezuela registra más de 500 eventos sísmicos

By Lubin Molero
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Sismos en Venezuela desde el 24 de junio
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Desde el pasado 24 de junio, de han contabilizado un total de 611 sismos en Venezuela, informaron las autoridades nacionales.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que la cifra incluye los dos sismos principales.

Sismos en Venezuela desde el 24 de junio

El reporte precisó que la mayoría de los eventos sísmicos secundarios han sido de mínima intensidad.

Sin embargo, durante la mañana de este lunes 29 de junio se percibió una réplica de magnitud 4.2, según datos de Funvisis. La cual generó alarma en la población sin reportar nuevos daños materiales.

Las autoridades mantienen operativa la línea telefónica de atención 0800 Ayuda 01. La misma ofrece asistencia psicológica y soporte de salud mental a los ciudadanos que presenten cuadros de ansiedad o estrés postraumático.

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