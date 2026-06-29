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Real Madrid y Florentino Pérez donan dos millones de euros a venezolanos

By Lubin Molero
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Real Madrid donación a Venezuela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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El Real Madrid Club de Fútbol anunció una donación institucional de un millón de euros para ayudar a las familias de las víctimas en Venezuela.

La Fundación merengue, en alianza con la Cruz Roja, activó una campaña de recaudación de fondos destinada a los damnificados.

Real Madrid donación a Venezuela

Así mismo, el presidente de la entidad deportiva, Florentino Pérez, se sumó de manera particular aportando otro millón de euros en apoyo al pueblo venezolano.

 

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Los recursos financieros recaudados a través de esta campaña conjunta con la Cruz Roja serán gestionados para atender las contingencias de la población afectada por los recientes eventos sísmicos en el territorio nacional.

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ViaLubin Molero Redacción Noticias 24 Carabobo
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