Compartir

El Cuerpo de Bomberos de Caracas ordenó la suspensión total del uso de ascensores en las estructuras de la ciudad debido a la inestabilidad de los servicios y la continua actividad sísmica.

La restricción temporal y de carácter preventivo aplica para todas las edificaciones de la capital venezolana hasta que concluyan las inspecciones.

Suspensión en el uso de ascensores en Caracas

Las autoridades explicaron que las réplicas sucesivas representan un riesgo crítico de fallas mecánicas, cortes eléctricos y atrapamientos. Así mismo, instaron a la ciudadanía a utilizar únicamente las escaleras fijas y de emergencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bomberos Caracas (@bomberoscaracas)

Comisiones técnicas del organismo, junto a Protección Civil, se encuentran desplegadas evaluando las salas de máquinas y fosos en las diferentes parroquias para certificar la seguridad de las estructuras vulnerables.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Real Madrid y Florentino Pérez donan dos millones de euros a venezolanos