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La selección de Paraguay concretó la primera gran sorpresa del Mundial 2026 y elimina a Alemania en el Gillette Stadium de Boston.

El portero Orlando Gill se vistió de héroe al detener dos cobros en la tanda definitiva tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Paraguay elimina a Alemania en el Mundial

El conjunto sudamericano se puso en ventaja durante la primera mitad con un gol de cabeza anotado por Julio Enciso en el minuto 42.

En el complemento, el atacante Kai Havertz niveló el marcador al minuto 54 con un certero testarazo tras la asistencia de Florian Wirtz.

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La paridad se mantuvo durante la prórroga, obligando a definir el compromiso desde el punto penal, donde los dirigidos por Gustavo Alfaro se impusieron 3-4.

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Con este resultado histórico, el combinado guaraní sella su pasaporte a los octavos de final y espera por el vencedor de la llave entre Francia y Suecia.

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