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El Gobierno de Carabobo junto a voluntariados y empresas privadas continúan dando atención a familias afectadas tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

Entrega ayudas técnicas, además de agua potable, alimentos no perecederos, tanques, artículos de higiene personal, almohadas y colchones

Afectados de Juan José Mora

Este lunes equipos multidisciplinarios junto a personal médico y funcionarios de diversas instituciones se desplegaron en sectores como:

La Rosa

Colinas de Mara

Banco Obrero

Barrio a Juro

Urama

Las Amazonas

Continuando con los recorridos en zonas afectadas.

Gestionados a través del Estado, empresas privadas, particulares. Así como instituciones a fin de apoyar a hombres, mujeres, niños y adolescentes que se vieron afectados por los eventos sísmicos registrados en el país.

El Centro de Acopio principal donde los ciudadanos, instituciones y empresas pueden llevar sus aportes sigue activado. Este se encuentra en la sede de la Policía Municipal de Juan José Mora.

Lugar donde son recibidos para su posterior distribución. Todo bajo lineamientos del Gobernador Rafael Lacava, en articulación con la alcaldesa Emily Riera y la Presidenta (E) Delcy Rodríguez.

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