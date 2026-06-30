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La película venezolana Soy Un Delincuente se estrenó un día como hoy, 30 de junio pero en 1976. La misma dirigida por Clemente de La Cerda, la cual fue basada en la novela de Gustavo Santander.

Fue una película que sorprendió al mostrar el mundo de la delincuencia juvenil en la Caracas de los años setenta. Orlando Zarramera se ganó los aplausos por protagonizar la misma siendo un desconocido.

Interpretó el papel de Ramón Antonio Brizuela, un delincuente juvenil pero curtido en el mundo oscuro del hampa. La película fue grabada en el sector capitalino de Roca Tarpeya mostrando el mundo de los retenes juveniles.

Película venezolana Soy un Delincuente

En la misma además de Zarramera actuó Chelo Rodríguez, la recordada Zulay García entre otras estrellas de la televisión de esos años. De hecho, marcó el llamado ciclo del “nuevo cine venezolano”.

Ciclo que dio otras películas de excelencia, entre ellas Macu la Mujer del Policía. La película de Clemente de La Cerda logró hacer la competencia a las películas extranjeras, entre ellas Tiburón. Las personas preferían la película venezolana.

En dicha cinta se muestra la vida de un delincuente a diario, los conflictos con la justicia y con las autoridades. Hoy por hoy la misma sigue siendo una joya del cine nacional, la cual recomendamos verla.

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