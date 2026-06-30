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Practicar flexiones de pecho (o push-ups) es excelente porque es un ejercicio completo que desarrolla fuerza en todo el tren superior usando solo tu peso corporal. Trabaja los músculos pectorales, hombros y tríceps,

Además mejora la estabilidad y beneficia la salud cardiovascular. Hacerlas es sencillo, puedes empezar haciendo pocas, luego vas aumentando hasta que veas que puedes hacer un buen número diario

Flexiones de pecho, principales beneficios

Desarrollo muscular: Fortalece los pectorales, deltoides y tríceps de manera eficiente.

Fuerza funcional: Mejora la fuerza que utilizas en movimientos cotidianos (como empujar o cargar objetos) y favorece una postura corporal más recta.

Activación del cuerpo: Para mantener el cuerpo alineado, requiere que abdomen y espalda estén tensos, lo que reduce dolores de espalda.

Salud cardiovascular: Al involucrar tantos músculos, aumenta el ritmo cardíaco, lo que ayuda a bombear más sangre y mejora la salud del corazón y la presión arterial. De hecho, estudios sugieren que quienes logran hacer más repeticiones tienen menor riesgo de enfermedades cardíacas. [

¿Por qué son tan populares?

Costo cero: No requieren ningún equipo, mancuernas o membresía de gimnasio.

Versatilidad y adaptación: Se pueden modificar según tu nivel físico. Si te cuestan, puedes empezar apoyando las rodillas en el piso o haciendo la flexión contra una pared o una mesa.

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