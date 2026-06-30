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El clima hoy 30 de junio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad parcial en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Se observan mantos nubosos productores de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en zonas de Miranda, este de la Guaira, Distrito Capital y sur de Aragua. Condiciones meteorológicas hoy martes.

Situación General, se estima cielo de parcialmente nublado a fragmentado en gran parte del territorio nacional; sin embargo, se prevén algunos mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos, principalmente en partes de Bolívar, Amazona, sur de Anzoátegui.

Guárico, Cojedes, Carabobo, Yaracuy y Apure. Con precipitaciones más débiles y dispersas en nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Barinas y Portuguesa.

Clima hoy 30 de junio en Venezuela según el INAMEH

Se esperan altas temperaturas en la Península de Paraguaná en su zona norte con 38 grados de temperatura hoy miércoles. Mientras que en el centro del país se esperan temperaturas cercanas a los 30 grados.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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