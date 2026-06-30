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Las efemérides del 30 de junio nos recuerdan que un día como hoy, se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales. El Día Mundial de las Redes Sociales se celebra cada 30 de junio. Esta fecha fue instaurada en el año 2010 por iniciativa del portal de noticias tecnológicas Mashable.

Un día como hoy murió Guillermo ‘Fantástico’ González (2020). Actor, presentador y empresario canario-venezolano. Su carisma y talento lo convirtieron en una figura icónica del entretenimiento venezolano, destacándose como animador en los exitosos programas.

Laudo Arbitral donde se ratifica la soberanía de Venezuela sobre la Isla de Aves (1865). El laudo fue dictado por la reina Isabel II de España y resolvió el conflicto territorial entre Venezuela y los Países Bajos, otorgando la soberanía de la isla a Venezuela.

Nace Allan Houser (1914) | Escultor, pintor e ilustrador de libros apache chiricahua nacido en Oklahoma. Fue uno de los pintores nativos americanos y escultores modernistas más reconocidos del siglo XX.

Nace Ed Yost (1919) Inventor estadounidense, conocido por inventar el globo aerostático moderno.

Es asesinado en el Palacio de Miraflores, Juan Crisóstomo Gómez conocido como Juancho Gómez, hermano del presidente Juan Vicente Gómez (1923).

Efemérides de hoy 30 de junio

Nace Richard Knerr (1925) | Inventor estadounidense, fundador de la empresa de juguetes Wham-O Inc. con Arthur Melin, famosa por comercializar el frisbee y el hula hoop.

Se funda la Organización Nacional de Mujeres en Estados Unidos (1966). Es la mayor organización feminista estadounidense y una de las más antiguas de la historia.

Entra en vigencia el Tribunal Arbitral del Deporte, TAS (1984). Es una institución internacional que resuelve disputas relacionadas con el deporte.

Matthew Gray desarrolla en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos, el buscador World Wide Web Wanderer (1993).

Se publica Harry Potter y la piedra filosofal (1997). Es el primer libro de la serie literaria Harry Potter, escrito por J. K. Rowling.

Donald Trump se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en ingresar a territorio norcoreano, tras dar unos pasos dentro de la zona desmilitarizada. y comunismo.

Día Internacional del Asteroide. Día Internacional del Parlamentarismo.

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