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En estados como Aragua, La Guaira y Yaracuy, Funvisis reportó sismos en la madrugada de hoy martes 30 de junio. A las doce de la medianoche, La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas reportó un temblor en Aragua.

El movimiento telúrico fue de 2.6 grados en la Escala de Richter con una profundidad de 7.6 kilómetros y un epicentro de 42 kilómetros al norte de Maracay. El mismo no fue sentido por parte de la población.

A las 12:18 minutos de la medianoche, en La Guaira reportaron un temblor de magnitud de 3.0 grados. Con una profundidad de tres kilómetros y un epicentro de 40 kilómetros al oeste de La Guaira.

Funvisis reportó sismos en la madrugada en estos estados

Luego a las 2:32 minutos de la madrugada, Funvisis informó de un temblor de 2.9 grados y una profundidad de cinco kilómetros en La Guaira. Con un epicentro de siete kilómetros al oeste de Naiguatá.

Exactamente dos horas después, a las cuatro con 32 de la madrugada, Funvisis reportó un sismo en Boca de Aroa. Este tuvo una magnitud de 2.5 grados y una profundidad de 1.3 kilómetros.

A las 5:14 minutos en La Guaira, Funvisis informó de un sismo de 2.7 grados con una profundidad de 1.4 kilómetros. Indicaron los habitantes del litoral central, que este se sintió con fuerza.

En La Victoria, Aragua

En La Victoria, estado Aragua a las 5:14 de la madrugada, se reportó un temblor de 2.7 grados con una profundidad de 3.7 kilómetros. Con un epicentro de 10 kilómetros al suroeste de La Victoria.

A las 5:59 minutos en San Felipe, estado Yaracuy informó Funvisis de un temblor de 2.7 grados y una profundidad de 9.7 kilómetros.

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