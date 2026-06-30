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El servicio del Metro de Valencia y Caracas se encuentra funcionando en completa normalidad dijo la empresa a primeras horas de la mañana. El subterráneo de la capital carabobeña se encuentra trabajando.

Informaron que el servicio está operativo en todas sus estaciones, desde tempranas horas de hoy martes. De igual modo, el servicio en Caracas fue restituido luego que ayer se informara de la paralización del mismo por réplicas del terremoto.

Servicio del Metro de Valencia y Caracas

En Caracas también se encuentra operativo desde tempranas horas de la mañana de hoy martes en todas sus estaciones. Dicho servicio se encuentra operativo en horario normal desde la mañana hasta horas de la noche.

“Metro de Valencia plenamente operativo! Comprometidos con la movilización oportuna de nuestro pueblo, prestamos servicio comercial en nuestras estaciones”; dijo el personal del Metro en las redes sociales.

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