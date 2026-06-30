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La emoción del fútbol sigue hoy martes 30 de junio de 2026, ahora en la fase de los Dieciseisavos de Final. Ya varias selecciones han avanzado a la fase de octavos y hoy otras buscarán sellar el ansiado boleto.

A la una de la tarde jugarán Costa de Marfil con su fútbol alegre y muy defensivo se medirá a los vikingos de Noruega. Este será uno de los encuentros más electrizantes del Mundial de Estados Unidos 2026.

Noruega no es una selección fácil, se les ha visto bien en los encuentros mostrando mucha ofensiva como defensiva. Pero Costa de Marfil es una de las selecciones más duras que se ha visto en este Mundial.

Juegos para hoy en la Copa del Mundo FIFA 2026

Mientras que a las 5:00 de la tarde, Kylian Mbappé y la selección de Francia buscarán anotar temprano para luego entrar de lleno en cortar la ofensiva. Los “galos” se miden a la selección de Suecia. Los suecos deberían de dar la batalla en este encuentro.

Cierra la jornada de hoy el encuentro entre el anfitrión México ante Ecuador, ambas selecciones del continente americano. Pero una es de la Concacaf y otra es de la Conmebol, los aztecas buscarán avanzar.

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