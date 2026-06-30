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¡Atentos!, Gandola volcó en el Distribuidor San Blas

By Danny Valdiviezo
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Gandola volcó en el Distribuidor San Blas
Foto: Radio América

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Danny Valdiviezo
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Una gandola volcó en el Distribuidor San Blas en la mañana de hoy martes 30 de junio de 2026. El vehículo de carga transportaba pollos y volcó en la pista sentido a la Autopista Sur en la mañana de hoy.

Gandola volcó en el Distribuidor San Blas

Hasta ahora no reportan lesionados, autoridades viales se encargan del levantamiento de la gandola. Como el despeje de las vía, ya que se originó retraso en el lugar. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad en las vías del estado Carabobo y del país. Cumpliendo siempre con las medidas impartidas por el INTT.

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