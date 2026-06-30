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El expelotero venezolano Russel Vásquez informó en las redes sociales que perdió a varios familiares en La Guaira. Vásquez que jugó con Caracas y La Guaira, y que ha desarrollado su carrera como técnico tenía familiares en el edificio Ritasol Palace en Caraballeda.

Vásquez que fue coach de banca con Magallanes en 2022, tenía en el edificio a su hija, nieto y yerno, los cuales perdieron la vida en el derrumbe del edificio. El mismo colapsó el pasado 24 de junio de 2026 luego del doble terremoto.

Explicó que equipos especializados en rescate como evaluaciones del edificio le informaron que no había sobrevivientes. Resaltó que se había hecho el trabajo de búsqueda con perros de rescate en la edificación.

Expelotero venezolano Russel Vásquez devastado por pérdida de familiares en La Guaira

El edificio estaba en Caraballeda y se vino abajo el pasado miércoles luego de las seis de la tarde. Cuando ocurrieron los dos terremotos, de magnitud de siete grados en la Escala de Richter.

La Guaira ha sido una de las zonas más golpeadas del país, tras el derrumbe de varios apartamentos. Además de viviendas y el colapso de vías de importancia, los grupos de rescate se mantienen en la zona.

«Devastado. Debo informarle a tanta gente que se preocupó y ayudó a difundir la noticia. Rescatistas suspendieron la búsqueda en Ritasol Palace e informaron que, tras diferentes pruebas con perros, escáner, etcétera, concluyen que no hay más sobrevivientes. Se me fue media vida.», dijo.

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