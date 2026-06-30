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Bono de 86 mil 940 comienza a pagarse en Patria

By Danny Valdiviezo
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Bono de 86 mil 940 bolívares en Patria

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Danny Valdiviezo
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Informó la plataforma de las ayudas económicas que comenzó a pagarse un bono de 86 mil 940 bolívares. Se trata de la entrega del Bono Corresponsabilidad y Formación de junio 2026 el cual se paga a través de la plataforma Patria.

Esta bonificación es para los trabajadores de la administración pública de la nómina especial. Informó el sistema que estos montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos.

Bono de 86 mil 940 bolívares en Patria

Monto a pagar: 86.940,00  BS.

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Bono de 46 mil 500 y de 164 mil 300 bolívares en Patria comienzan a pagarse

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Sourcesistema Patria
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