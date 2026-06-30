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Durante el transcurso del día y de la noche se esperan lluvias en varios estados de Venezuela. La onda tropical 21 se encuentra entre el centro y occidente del país, la misma interactúa con la zona de convergencia intertropical.

Esto genera lluvias como mal tiempo en varios estados del país, además de cielos nublados a fragmentados en horas de la mañana. Como de la tarde y de la noche, no se descartan lluvias fuertes en varios estados.

Se esperan lluvias en estos estados de Venezuela por esta razón

Se esperan mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos, principalmente en partes de Bolívar, Amazonas, sur de Anzoátegui/Guárico, Cojedes, Carabobo, Yaracuy y Apure. Esto para hoy martes.

Además de precipitaciones más débiles y dispersas en nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Barinas y Portuguesa.

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