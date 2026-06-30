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Halo solar a esta hora en Venezuela

By Danny Valdiviezo
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Danny Valdiviezo
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Hoy martes 30 de junio de 2026 el fenómeno del halo solar se notó en gran parte de Venezuela hace minutos. El fenómeno atmosférico no representa ni altas temperaturas como tampoco lluvias como se ha especulado.

Halo solar a esta hora en Venezuela

Durante décadas el círculo que bordea al sol se ve a simple vista; y el mismo siempre se aprecia luego de las once de la mañana.

Un halo solar se produce cuando los rayos de luz del sol atraviesan y se refractan (desvían) en pequeños cristales de hielo suspendidos en la atmósfera, específicamente en nubes altas como los cirros o cirrostratos. Estos cristales actúan como diminutos prismas, descomponiendo y formando un anillo luminoso alrededor del sol

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