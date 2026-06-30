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Inicia la entrega del Bono de 63 mil 860 bolívares, se trata del bono Responsabilidad Profesional para los trabajadores de los sectores estratégicos del país. Este va para el personal de educación, Salud, Energía, organismos de seguridad y Defensa, Educación Superior.

Los montos varían según años de servicios, nivel de estudio, cargo y organismo donde prestan servicios

Bono Patria de 63 mil 860 bolívares

Montos reportado

63.860,00 Bs.

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