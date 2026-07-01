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EEUU e Irán acuerdan tregua y dialogarán en Qatar

By Lubin Molero
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EEUU e Irán tregua en Qatar
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Los gobiernos de EEUU e Irán alcanzaron una tregua y cese al fuego temporal y mantendrán una ronda de conversaciones diplomáticas en Qatar.

Ambas naciones tienen el objetivo de frenar los recientes enfrentamientos y reactivar sus canales formales de negociación.

EEUU e Irán tregua en Qatar

El pacto de distensión establece el libre tránsito de embarcaciones estadounidenses por el estrecho de Ormuz. Mientras, Washington levantará las restricciones aéreas vigentes.

Este acercamiento diplomático busca rescatar un memorando de entendimiento previo.

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