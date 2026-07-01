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El medio digital Miraflores Al Momento desmintió de forma categórica los rumores que señalaban un presunto control por parte de Estados Unidos sobre el Aeropuerto Internacional de Maiquetía «Simón Bolívar».

Estados Unidos Controla Maiquetía

A través de una aclaratoria pública, la plataforma informativa enfatizó que no existe posibilidad alguna de que una nación extranjera asuma la gestión de una institución pública en la República Bolivariana de Venezuela.

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