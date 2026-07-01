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El estado del tiempo hoy 1º de julio 2026 nos indica cielos con nubosidad parcial en gran parte del país. Sobre todo en el centro del país, en los estados Carabobo, Aragua y Miranda como en el litoral central.

Situación General, Se estima cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país; asimismo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos al norte de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Delta Amacuro y Barinas. Con precipitaciones más débiles y dispersas en Amazonas, Llanos centrales, Apure, Portuguesa, Falcón, Andes y sur del lago de Maracaibo.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en gran parte de su extensión; así mismo, se pueden observar mantos nubosos productores de lluvias o chubascos en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Guárico, Cojedes, este de Falcón, oeste de Barinas/Apure, Andes y Zulia.

Estado del tiempo hoy 1º de julio de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas se esperan en la Península de Paraguaná con 37 grados, el centro del país con temperatura probable de 32 grados en la mañana. El resto del país con temperaturas sobre los 33 grados.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña y en horas de la madrugada se esperan cerca de ocho grados de temperatura. Mientras que en la cordillera de montaña del centro del país se esperan temperaturas de 23 grados.

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