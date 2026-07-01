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Las efemérides de hoy 1º de julio nos recuerdan que entra en circulación el bolívar de plata como moneda oficial de Venezuela durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Con la finalidad de unificar y estabilizar el sistema financiero del país.

Se crea la Urbanización Maripérez en Caracas, por el empresario Luis Bigott (1932). Su nombre proviene de María Pérez. Una figura histórica que se destacó por su labor humanitaria en el siglo XVII. Historia de las parroquias de Caracas.

Un día como hoy se inaugura la carretera Panamericana, también conocida como ruta Panamericana o simplemente, Panamericana (1936).

Los hermanos Eugenio y Eduardo Mendoza Goiticoa, crean Protinal, primera empresa venezolana dedicada a producir alimentos concentrados para animales (1942).

Nace Diana de Gales (1961) Activista humanitaria y filántropa británica, princesa de Gales conocida como la princesa del pueblo o Lady Di.

Se erige la Cruz de los Palmeros de Chacao en el Peñón Diamante de la Silla de Caracas, en El Ávila (1962). Esta cruz es un símbolo importante de la tradición de los Palmeros de Chacao, quienes recogen las hojas de palma real en la montaña.

Efemérides de hoy 1º de julio

Nace Pamela Anderson (1967) Actriz y modelo canadiense-estadounidense.

El presidente Carlos Andrés Pérez crea en 1975 la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, con el objetivo de apoyar a los estudiantes de educación superior de Venezuela

Se transmite el primer capítulo de la telenovela Estefanía (1979). Fue realizada por RCTV y dirigida por César Bolívar, ambientada en la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Fue protagonizada por Pierina España, José Luis Rodríguez.

Sony lanza al mercado el primer Walkman, el TPS-L2 (1979). El Walkman revolucionó la década de los 80 y cambió para siempre la industria musical, ya que permitió a las personas llevar y escuchar su música preferida en cualquier lugar.

Inicia transmisiones la emisora Éxitos 107.3 La Mega en Caracas (1988). Es la primera emisora FM comercial en la historia en Venezuela. Datos interesantes de la radio.

Día del Vigilante de Tránsito. Día Internacional del Chiste. Día Internacional del Reggae. Día Mundial del Becario.

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