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El comisario general, Douglas Rico informó que fueron destituidos cuatro funcionarios del CICPC y están en proceso de administración. Por una situación irregular presentada en la zona de desastre en La Guaira.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) hizo un pronunciamiento, firme y categórico en apego a los principios de transparencia; ética y rectitud que rigen a dicha institución policial.

Ante los recientes hechos ocurridos en las zonas afectadas por los eventos sísmicos en el estado La Guaira, se constató que un grupo de funcionarios, desviándose de sus deberes; y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa.

Destituidos cuatro funcionarios del CICPC

Al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros. Esta conducta individual, reprobable y contraria a los valores fundamentales de nuestra doctrina. Atenta de manera directa contra el prestigio institucional y el respeto debido a la ciudadanía.

Proceso de investigación administrativa

En consecuencia, el Consejo Directivo de esta institución han adoptado de manera inmediata las siguientes acciones contundentes. Se procedió a la separación definitiva e irrevocable de sus cargos de todos los funcionarios involucrados y se inició averiguación disciplinaria correspondiente para su destitución inmediata

Aprehensión y disposición ante órgano jurisdiccional correspondiente de los ciudadanos:

1 Aguilar Reyes Maya

Fredy Rafael Lugo Oliveros Roger Andrés Omaña

4.Josue Jhonatan Burgos Sánchez

Quienes fueron detenidos por comisiones de la División de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del CICPC y puestos a la orden de la Fiscalía 68 nacional con competencia en materia de delitos Contra Corrupción del Ministerio Público.

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