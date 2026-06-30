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Un accidente de vehículo y moto en la Autopista Sur en la mañana de hoy martes 30 de junio de 2026 dejó una persona lesionada. El Instituto de Vialidad del estado Carabobo (Invialca) dio a conocer el hecho vial en sus redes sociales.

Dijo Invialca que en la mañana de este martes, personal técnico y paramédicos de vías rápidas atendieron una colisión moto-vehículo registrada a las 8:03 a.m. En el kilómetro 001 de la Autopista Sur, específicamente en la parte alta del Distribuidor Los Samanes.

​En el hecho resultó lesionada una ciudadana, quien tras recibir soporte básico de vida y ser estabilizada en el sitio por nuestro equipo; fue trasladada a bordo de la ambulancia Metro 01 hasta la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera (CHET) para su respectiva evaluación médica.

Accidente de vehículo y moto en la Autopista Sur dejó una persona lesionada

​El operativo de atención y resguardo contó con el apoyo y la articulación de comisiones de la División de Vigilancia del Tránsito Terrestre (DVTT). Además de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito Terrestre (DIATT).

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a los conductores que transitan por las vías de Carabobo como del país a conducir con prudencia. Cumpliendo con los lineamientos dados por el INTT.

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