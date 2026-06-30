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El Precio del dólar BCV hoy 30 de junio de 2026 nos indica que se encuentra en la banda de los 620 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes, el valor del dólar será de 623,02 bolívares y el euro en 710,10 bolívares.

Para este miércoles el dólar tendrá un valor de 633,36 bolívares y el euro en 723,27 bolívares.

En un costo de 4.026,65 dólares marcha la onza de oro, la misma ha estado con tendencia a la baja en las últimas semanas y se pudiera mantener de esa manera esta semana. El gramo se mantiene en un costo de 181,45 dólares.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 73,71 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 77 dólares. Debido al tratado de paz entre Estados Unidos e Irán los precios del crudo se desplomaron.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 59.333,49 dólares. Este ha perdido cerca de veinte mil dólares en las últimas semanas. Y se mantiene con tendencia a la baja.

Dólar BCV hoy 30 de junio de 2026, Plus Ultra reanuda vuelos

La empresa aérea informó que utilizará el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, donde los pasajeros deberán estar cuatro horas antes de la salida de sus vuelos.

La aerolínea Plus Ultra informó sobre la reanudación el próximo martes, 30 de junio, de sus rutas entre Venezuela y España, después de que fueran suspendidas tras los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio.

Según informó la compañía, en las diferentes operaciones se utilizará el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, de Valencia (Carabobo), donde los pasajeros deberán estar cuatro horas antes del despegue de sus aviones.

Plus Ultra volará de Madrid a la ciudad venezolana de Valencia los días 30 de junio, 2, 4, 7, 9 y 11 de julio, y volverá a la capital española los días 1, 2, 5, 7, 9 y 12 de julio.

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