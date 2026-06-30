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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez dio a conocer el balance de fallecidos y heridos del terremoto del 24 de junio. Indicó Rodríguez que han ocurrido 689 réplicas luego del 24 de junio.

Balance de fallecidos y heridos del terremoto del 24 de junio

Comentó que el número de fallecidos hasta ahora es de 1.943 personas, y hay un total de 10.571 lesionados. En cuanto a los damnificados en la actualidad hay 15.866 familias que esperan por viviendas.

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