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Un joven rescató a su gata con vida luego del derrumbe del edificio donde vivía en La Guaira. En la zona de desastre, el joven regresaba con la gata en sus brazos, la cual presentaba una pequeña herida en el cuello.

Una de las personas de seguridad lo acompañó cuando este regresaba del edificio derrumbado, donde fallecieron sus familiares. Enseguida una veterinaria presente prestó los primeros auxilios a la pequeña gata.

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Joven rescató a su gata tras haber perdido a su familia en La Guaira

En el puesto de atención a los animales había perros y algunos gatos pequeños. Mientras el joven dijo que es lo único que le quedó de donde vivía.

La gata fue hidratada, tras permanecer varios días en los escombros del edificio. Varias mascotas han sido rescatadas algunas de ellas con heridas. Otras sanas y esperando ahora por ser adoptadas.

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