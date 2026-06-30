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Por Jaime Macías

Ya se cumplió la mitad de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, o lo que es lo mismo 81 juegos, porque recuerden el total de la ronda eliminatoria es de 162. O sea, esta es la verdadera mitad de temporada y no aquella que pregonan algunos, que es cuando se realiza el Juego de Estrellas, el cual tiene fecha variable. Por ejemplo, este año será el 14 de julio, cuando ya el calendario va por el 60% de los juegos disputados, muy por encima de la “mitad” que dicen por ahí.

Hoy les traigo un resumen del comportamiento de la ofensiva en ese lapso, el cual al parecer mantiene la tendencia, que el average es secundario y lo que vale es el poder. Hasta esa fecha, solo nueve bateadores superan los 300 puntos de promedio, la misma cantidad de los que pasan de 20 cuadrangulares (Recuerden 40 durante la temporada es de estrellas), con el de los Filis, Kyle Schwarber con 29, precisamente el mismo que encabeza los ponches recibidos con 111, donde también son 9 los que pasan de 100.

En las carreras empujadas 19 superan las 50 remolcadas (La élite de toda la campaña es sobre 100), bueno el líder es el Atlético Nick Kurtz, con 62, pero casualidad también tiene 111 ponches, los cuales no llaman la atención, porque lo que interesa es lo que producen. Es que también Krutz es el que más ha recibido boletos, con 73, donde nueve (9) han recibido 50 o más.

En cuanto a hit, la cifra élite para alcanzar son 200. En esta primera mitad, solo uno alcanzó la mitad o sea 100 imparables, el campocorto de Marlins Otto López. No hay que analizar mucho para entender porque ahora todos quieren hacer swing de jonronero y que cuando lo eres, no importan ni tu average, ni las veces que te ponche, siempre y cuando seas una amenaza para producir carreras. Recuerden estas estadísticas son de cuando se cumplieron 81 juegos. Ahí se los dejo!

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