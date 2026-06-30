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La madrugada de este martes 30 de junio fue rescatado con vida el niño Klieber Morán de tres años de edad en el edificio Los Corales Garden 1, en el estado La Guaira. Tras 6 días atrapado bajo los escombros.

Las labores de extracción fueron realizadas por la misión de rescatistas de Jordania. El pequeño fue trasladado en ambulancia por el personal de la Zona Operativa de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades del Estado Sucre para su atención médica correspondiente.

Rescatado con vida un niño de 3 años tras seis días bajo los escombros

De acuerdo con el último balance oficial, han sido atendidas un total de 75.238 familias que resultaron afectadas por los fuertes sismos registrados en el país el pasado 24 de junio.

Asimismo, se contabilizan más de 3.300 rescatistas extranjeros, 45 delegaciones internacionales, 140 perros, 49 vehículos de apoyo y más de 700 mil toneladas de ayuda humanitaria.

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