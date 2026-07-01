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Sismos reportados por Funvisis hoy miércoles 1º de julio

By Danny Valdiviezo
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Sismos reportados por Funvisis hoy miércoles 1º de julio

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Danny Valdiviezo
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Los sismos reportados por Funvisis hoy miércoles 1º de julio de 2026, son varios, hasta ahora hay un solo temblor de magnitud 3 en los informes. El primer movimiento telúrico reportado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas se hizo a las doce de la noche.

Este sismo fue reportado en Naiguatá, estado La Guaira con una magnitud de 2.5 grados y una profundidad de 11.6 kilómetros. Ubicado a siete kilómetros al suroeste de Naiguatá en el litoral central.

Luego a las 12:40 de la medianoche fue reportado un sismo en La Victoria, estado Aragua. Con una magnitud de 2.8 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 3.8 kilómetros. El epicentro a 39 kilómetros al noroeste de La Victoria.

Sismos reportados por Funvisis hoy miércoles 1º de julio

A las 3:41 de la madrugada, se reportó un sismo de 2.8 grados en la Escala de Richter en Naiguatá. El mismo tuvo una profundidad de 6.5 kilómetros. Luego a las 5:04 de la madrugada reportaron un sismo en La Guaira de 2.7 grados.

En Maracay, estado Aragua Funvisis reportó un sismo de 2.5 grados en la Escala de Richter con una profundidad de tres kilómetros. El epicentro estuvo a 59 kilómetros al norte de la ciudad jardín.

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A las 6:28 minutos de la mañana, Funvisis reportó un sismo de 3.6 grados en Cabo Codera, estado Miranda con una profundidad de cinco kilómetros. Luego a las 6:42 minutos reportaron un sismo de 2.8 grados en la isla de La Tortuga.

Normas ante un sismo

Recuerda buscar siempre un sitio seguro y abierto en caso de un fuerte sismo, no utilices los ascensores. Además de bajar sin correr por las escaleras, en caso de estar en un edificio. Busca siempre un resguardo.

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SourceFunvisis
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