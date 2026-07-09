Compartir

La Cruz de la Catedral de Caracas quedó marcada aquella noche del 29 de julio de 1967. Cuando Caracas estaba sumida en la noche, el suelo empezó a estremecerse y las personas comenzaron a salir de sus casas.

Un terremoto azotaba la ciudad, a las 8:02 minutos el ruido de la tierra asombraba a las personas. Los caraqueños salían buscando resguardo, mientras el ruido se iba apoderando de la capital.

Fue cuando la Cruz que estaba en lo más alto cayó del techo de la Catedral, la misma cuya silueta quedó marcada ponía fin al ruido como al movimiento telúrico. Cuando la misma cayó todo el suelo caraqueño se calmó.

La Cruz de la Catedral de Caracas

La marca se veneró por meses y hoy se conserva en El Valle. La historia y simbolismo de este importante monumento religioso de la capital se divide en dos hechos fundamentales: La Cruz Pontifical original: La imponente cruz que corona la fachada fue instalada en agosto de 1867 bajo la orden del arzobispo Silvestre Guevara y Lira.

A diferencia de la cruz latina tradicional, esta cruz es arzobispal y cuenta con dos travesaños horizontales. El sábado 29 de julio de 1967 a las 8:02 p.m., un fuerte terremoto sacudió a Caracas. La cruz principal se desprendió de la cúpula y cayó violentamente contra el pavimento.

Grabada en el concreto…

Testigos de la época cuentan que la forma de la cruz quedó perfectamente grabada en el concreto del suelo, cesando el movimiento telúrico justo en ese momento. El pedazo de pavimento con la marca de la cruz fue retirado por las autoridades de la gobernación tiempo después.

Pero fue preservado y trasladado a la capilla del Santo Cristo de la Misericordia, perteneciente a las Hermanas Catequistas de Lourdes, ubicada en la calle 18 de la parroquia El Valle; en la ciudad de Caracas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas