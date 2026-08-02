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La Alcaldía de Chacao restringió el tránsito vehicular y peatonal este sábado en la avenida Francisco de Miranda para ejecutar la demolición controlada de la fachada de la Torre Parque Ávila, antigua Torre HP, ubicada en Los Palos Grandes.

Cuadrillas técnicas especializadas asumieron las labores operativas para derribar el frontal del edificio. La estructura sufrió daños severos en sus paneles de vidrio de gran tamaño a causa de los sismos registrados el pasado 24 de junio.

La Policía de Chacao y los equipos de gestión de riesgo desplegaron funcionarios en la vía pública para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los cuerpos de seguridad implementaron un bloqueo progresivo del tránsito desde la noche del viernes y orientaron a los conductores sobre los desvíos temporales.

Las autoridades municipales exhortaron a los usuarios a tomar previsiones y acatar las instrucciones del personal especializado en el sitio durante el desarrollo del operativo preventivo.

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