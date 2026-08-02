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La gala de entrega de los Premios Grammy 2027 enfrentará un duro golpe de credibilidad y audiencia el próximo año. La célebre agrupación surcoreana BTS confirmó oficialmente que no inscribirá su aclamado álbum «Arirang» para competir en la próxima edición de los galardones, iniciando un boicot directo contra la organización.

El detonante de esta decisión fue la medida adoptada por la Academia de la Grabación de crear la categoría de Mejor Interpretación de Pop Asiático, una adición que generó un inmediato rechazo en el sector. A través de un comunicado conjunto firmado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, los integrantes manifestaron su postura de manera contundente:

«Hemos decidido no presentar nuestra música a consideración para los Grammy este año (…) Esperamos que nuestra música sea escuchada y apreciada por lo que es, en lugar de ser dividida por la región o el idioma».

El grupo, que ostenta el hito de ser el primer grupo de K-pop nominado al gramófono pero sin haber obtenido victorias, criticó que este tipo de categorías secundarias aíslan a los talentos internacionales de los renglones principales, dominados históricamente por intérpretes anglosajones.

Ante el anuncio, el CEO de los Grammy, Harvey Mason Jr., reaccionó públicamente intentando matizar la controversia. «Me entristece saber que BTS ha decidido no participar este año en el proceso de los Premios Grammy, pero como creador musical entiendo y respeto su decisión», señaló el ejecutivo, defendiendo que la categoría de Pop Asiático buscaba dar un reconocimiento específico a la profundidad y crecimiento del género.

BTS anuncia boicot a los Premios Grammy 2027

Sin embargo, la protesta de los surcoreanos no representa un hecho aislado, sino que se suma a una larga lista de superestrellas globales que han señalado a la Academia de la Grabación por la desconexión entre el éxito comercial y el valor artístico. Figuras como The Weeknd renunciaron de forma definitiva a postular sus trabajos tras el ninguneo de Blinding Lights en 2020, denunciando irregularidades en los comités internos.

De igual forma, Drake ha calificado el sistema de excluyente, Frank Ocean se negó a inscribir su histórico álbum Blonde en 2017 y el dúo Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson Paak) optó por retirarse voluntariamente de la competición en 2023. Esta postura de distanciamiento tiene su precedente más radical en Sinéad O’Connor, quien en 1991 se convirtió en la única artista en rechazar formalmente el galardón, marcando un camino de contestación que hoy la banda más grande del planeta vuelve a poner en el centro del debate cultural.

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