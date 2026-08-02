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México concretó el despacho de más de 718 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela, a bordo de las embarcaciones de la Secretaría de Marina identificadas como ARM Papaloapan y ARM Huasteco, las cuales zarparon desde el puerto de Veracruz por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La logística del operativo fue detallada a través de una minuta conjunta emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el cuerpo naval militar.

México envía a Venezuela ayuda humanitaria

En el desglose de la carga, se especifica que el buque ARM Papaloapan transporta la mayor parte del contingente con aproximadamente 684 toneladas de insumos, mientras que la unidad ARM Huasteco traslada alrededor de 34,5 toneladas de recursos de primera necesidad.

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades mexicanas, este despliegue busca brindar un respaldo directo al pueblo venezolano ante sus requerimientos actuales. Con esta acción, la nación centroamericana ratifica su histórica vocación solidaria, así como su tradición de cooperación multilateral con los países de América Latina que atraviesan coyunturas complejas.

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