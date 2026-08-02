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Un sismo de magnitud 4.2 en el estado Sucre reportó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) hoy domingo 2 de agosto de 2026. A las 2:37 minutos de la tarde ocurrió el temblor.

Este tuvo una profundidad de 23,8 kilómetros, además de una ubicación a 9 kilómetros al sureste de Irapa y 32 kilómetros al este de Yaguaraparo. Siendo este el segundo movimiento de igual magnitud que se había reportado ayer en Aroa.

Funvisis reportó sismo de magnitud 4.2

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