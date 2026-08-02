Compartir

Un hombre quedó lesionado tras caer al Río Cabriales, el hecho ocurrió en Naguanagua cercano al Jardín Botánico, dijo el Grupo de Rescate de ese municipio. Personas que circulaban por el lugar dieron la información a los números de emergencia.

Este cayó a las aguas del río y recibió atención prehospitalaria por parte de los paramédicos. Presentando laceración a nivel del mentón, siendo trasladado al centro asistencial más cercano en Naguanagua.

Hombre quedó lesionado tras caer al Río Cabriales y un herido en la Autopista del Este

Un hecho vial en la Autopista del Este, fue atendido por el Grupo de Rescate de Naguanagua. Un hombre recibió atención prehospitalaria posterior a pérdida de control de vehículo clase moto con caída de ocupante.

Reflejando traumatismo de extremidad inferior, siendo trasladado por una unidad radiopatrulla de la policía de Carabobo al centro asistencial más cercano. El hecho ocurrió en el kilómetro 169 de la Autopista del Este.

Desde #N24Carabobo hacemos un llamado a manejar con prudencia y responsabilidad en las vías de nuestra entidad y del país. Transitar a una velocidad moderada y cumpliendo con las normas impuestas por el INTT.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas