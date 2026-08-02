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La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida se desplegará mañana lunes en uno de los campamentos ubicados en Caracas. La información la dio el jefe de la misión, Tarek William Saab.

En el campamento transitorio “Terrazas del Alba” ubicado en la parroquia San Agustín en la capital del país. Este lunes 3 de agosto desde las dos de la tarde estarán todos los componentes de la misión.

Ya esta misión ha logrado con éxito estar en varios campamentos que hay en Caracas, luego del terremoto. Logrando promover la cultura venezolana, además de los valores de nuestra nación.

Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida en agosto

La Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida se encarga de rescatar, preservar, promover y enaltecer la identidad cultural. Además de las tradiciones, la música, los bailes y la herencia de los cultores y cultoras del país.

Entre sus objetivos está brindar atención integral en salud, bienestar y seguridad social a los artistas y creadores tradicionales.

Formación y difusión: Impulsar talleres educativos y la enseñanza de los valores culturales en las nuevas generaciones y comunidades.

Infraestructura y expansión: Crear redes de casas y espacios para la cultura, llevando el talento venezolano tanto a nivel nacional como internacional.

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