Compartir

Un choque de helicópteros en Grecia en el aire dejó dos muertos y dos lesionados de consideración. El hecho ocurrió en la zona de la costa de Psatha, ambos aparatos estaban combatiendo un incendio forestal.

Los bomberos habían contratado dos helicópteros Bell para atacar los incendios ocurridos cerca de la capital de Grecia. Habían despegado desde la base de Elefsina con problemas de visibilidad.

Los aparatos cayeron y enseguida se activo una operación de rescate y búsqueda, ubicando a cuatro de los tripulantes. Estos fueron rescatados por el servicio de emergencia y llevados a emergencia del Hospital de Aviación General.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Dos muertos dejó choque de helicópteros en Grecia

Entre los fallecidos se encuentran un griego y un danés quienes llegaron sin signos vitales al hospital. Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia, lamento lo ocurrido entre los oficiales que combatían el fuego.

NO DEJES DE LEER AHORA: Asesinan a estudiante venezolano tras riña escolar en San Bernardo, Chile

“Expreso mi más profunda tristeza por el trágico accidente con los dos helicópteros contra incendios arrendados que costó la vida a dos combatientes de primera línea; en la guerra contra los incendios, bajo condiciones meteorológicas extremadamente adversas, especialmente para nuestros medios aéreos”, escribió.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas