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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que Ramón Ángel “N”, conocido bajo el alias de “El R-1”, habría ordenado el feminicidio de Valeria Márquez atendiendo a la solicitud directa de su hijo, Francisco “N”, con quien la joven de 23 años mantenía una relación sentimental.

Las declaraciones del funcionario ocurrieron un día después de la detención de “El R-1”, quien también se encuentra señalado como presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Aunque García Harfuch aclaró que la carpeta de investigación sobre la influencer es independiente a la del edil, la aprehensión del presunto líder criminal aportó indicios clave para ubicar el paradero de Francisco “N”.

«El hijo del R-1 tenía una relación sentimental con Valeria. Ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a probar, que el hijo le pide a su papá, al R-1, que cometan el feminicidio», aseveró el titular de la SSPC.

Revelan móvil del feminicidio de Valeria Márquez

Las revelaciones de la autoridad federal confirmaron las sospechas que inundaban las plataformas digitales desde semanas posteriores al ataque. En redes sociales, los usuarios ya señalaban al entorno del sospechoso, cuyo perfil de Instagram exhibía un ostentoso estilo de vida con viajes en yate y fiestas.

Asimismo, salieron a la luz imágenes y metrajes pasados, entre ellos un video donde la víctima cargaba un oso de peluche con el apellido del presunto agresor, así como capturas del día en que formalizaron su noviazgo. Sin embargo, el ambiente romántico se vio eclipsado por las advertencias de la propia joven, quien en sus últimos mensajes responsabilizó públicamente a su expareja de cualquier atentado contra su integridad o la de su familia.

Asesinato

El fatal desenlace ocurrió en el estudio de belleza Blossom The Beauty Lounge, ubicado sobre la Avenida Servidor Público en la colonia Real del Carmen, en Zapopan. Un sujeto armado ingresó al establecimiento, confirmó la identidad de Valeria Márquez y le disparó en dos ocasiones (una en el abdomen y otra en la cabeza), justo cuando la joven realizaba una transmisión en vivo.

Pese a la intervención de los servicios de emergencia, la víctima ya no presentaba signos vitales. La Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación bajo el estricto protocolo de feminicidio, integrando los testimonios de los empleados sobre la presencia de supuestos repartidores sospechosos horas antes del mortal ataque.

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