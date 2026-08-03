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El ministro de Relaciones y Comercio Exterior, Félix Plasencia dio la información del reinicio de relaciones consulares entre Venezuela y República Dominicana. Esto en la primera fase en el acuerdo alcanzado.

Luego de una serie de conversaciones entre ambos gobiernos se reabrieron estas relaciones las cuales incluyen tramitación de pasaportes. Como asistencia a los nacionales en ambos territorios, visados y legalización de documentos.

Entre ambas cancillerías se selló una carta de ruta progresiva que va a permitir atención al público de una manera ordenada. Además en esta primera etapa se contempla adecuación y la reapertura consular entre las capitales, Santo Domingo y Caracas.

Venezuela y República Dominicana reinician relaciones consulares

Este acuerdo engloba además emisión, renovación de pasaportes, trámites de extranjería, salvoconductos y legalizaciones. Luego la ruta indica que se avanzará en restablecimiento formal como comercial entre ambas sedes diplomáticas.

Ambas naciones tenían un movimiento alto de turismo entre ambas partes. De igual modo, acuerdos comerciales que esperan se restablezcan pronto. Los cuales beneficiarían la economía de ambos países.

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