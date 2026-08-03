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Un sujeto fue capturado en Carabobo por comisiones de la policía estadal por porte ilícito de arma de fuego en el municipio Libertador. El sujeto quedó a la orden del Ministerio Público de nuestra entidad.

Funcionarios adscritos al Servicio de Investigación Penal (SIPEC) del Cuerpo de Policía Estadal Carabobo realizaron la detención de un ciudadano de 31 años. por delitos contemplados en la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones.

Capturado en Carabobo

‎Lugar de los hechos: Fundación CAP, Sector 2, Parroquia Tocuyito, Municipio Libertador (Cuadrante C-5).

‎Procedimiento: Durante labores destinadas a la entrega de una boleta de citación e inspección técnica criminalística, los efectivos avistaron al sujeto a bordo de un vehículo clase moto. Quien al notar la presencia policial mostró una actitud esquiva y nerviosa.

‎Al efectuar la correspondiente inspección corporal de seguridad, se le incautó adherida a la cintura un arma de fuego tipo revólver. Con los seriales devastados y cargada con seis (06) cartuchos.

‎Evidencias incautadas:

‎Arma de Fuego: Tipo Revólver, marca Smith & Wesson, calibre .38mm (serial devastado), con 06 cartuchos sin percutir.

‎Vehículo Moto: Marca Bera, modelo SBR, color negro, placa AK7H20K.

‎El detenido, fue trasladado al despacho policial y el caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 7.ª del Ministerio Público.

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