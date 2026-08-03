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Los trenes de trituración en La Guaira son equipos mecánicos pesados de procesamiento de escombros, incremento de capacidad y reducción de material. A finales de julio y principios de agosto de 2026, se incorporaron nuevas unidades enviadas desde el estado Bolívar.

Al Centro de Disposición Transitorio regional que se encuentra desplegado en el litoral central. Estos aparatos trabajaran las 24 horas con el fin de reducir en un 80% el volumen de escombros de los edificios caídos.

Trenes de trituración en La Guaira

Además de la adición de tres cribas para separar y pulverizar residuos destinados a la reutilización en obras. Como el saneamiento de áreas afectadas por eventos sísmicos recientes y manejo de restos de edificaciones.

Ritmo: Jornadas seguidad de trabajo para acelerar la limpieza urbana en los centros de acopio de escombros. De igual modo, los mismos están siendo llevados a zonas de relleno de terrenos que hay en el litoral central.

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