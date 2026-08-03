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Ayer domingo 2 de agosto reportaron accidentes de tránsito en San Diego y Carlos Arvelo, los cuales dejaron personas lesionadas. Ambos hechos se suman a los ocurridos el fin de semana donde también falleció un motorizado en el retorno de Los Caobos en la Autopista Sur.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos atendieron de emergencia un accidente de tránsito registrado en la carretera nacional Güigüe-Valencia, a la altura del sector San Juan de Dios. Ayer domingo dijeron los bomberos de ese municipio.

​Al llegar al sitio en la unidad N° 045, los funcionarios abordaron a la ciudadana de 26 años, quien sufrió una caída desde un vehículo en movimiento (motocicleta). La víctima presentó traumatismo craneoencefálico grave.

​Tras aplicar las maniobras reglamentarias de inmovilización y soporte inicial, la lesionada fue trasladada al área de emergencia del Hospital Dr. Carlos Sanda (sector El Rosario 1). Donde fue recibida por la médica de guardia para su evaluación y atención especializada.

Accidentes de tránsito en San Diego y Carlos Arvelo

Un aparatoso accidente reportaron desde el municipio San Diego en horas de la noche de ayer domingo 2 de agosto. El hecho ocurrió en la avenida Don Julio Centeno en el semáforo del sector Campo Solo.

En el hecho quedaron dos personas lesionadas luego que una moto colisionara contra una camioneta. Las dos personas que iban en la moto Empire sufrieron lesiones severas tras el impacto contra la camioneta 4Runner color negro.

Al sitio llegaron bomberos del municipio San Diego quienes atendieron a los lesionados, brindando atención prehospitalaria. Para luego ser llevados hasta la sede del Hospital Carabobo.

El llamado

Desde #N24Carabobo hacemos un llamado a los conductores para que manejen con prudencia y responsabilidad. Transiten a una velocidad permitida tanto en autopistas como en las principales avenidas de nuestra entidad.

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