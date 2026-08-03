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El precio del dólar BCV hoy 3 de agosto de 2026 nos indica que la divisa se ubica en la banda de los 740 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes el valor del dólar será de 748,78 bolívares y el euro en 861,18 bolívares.

En un costo de 4.059,72 bolívares se encuentra la onza de oro hoy lunes 3 de agosto, este indicador sigue perdiendo terreno. La onza del metal precioso llegó a estar hace unos meses en cinco dólares pero poco a poco ha caído.

Hoy el precio del petróleo volvió a bajar registrando un costo a esta hora de 79.56 dólares. Debido al conflicto de Estados Unidos e Irán el mismo sigue entre subidas y bajadas. Veremos su desarrollo esta semana.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 62.745,36 dólares. Este indicador ha estado estable, sobre la banda de los 60 mil dólares como ha estado desde hace semanas.

Dólar BCV hoy 3 de agosto de 2026, Venezuela busca invertir en la industria petrolera

El economista y especialista en temas petroleros, José Toro Hardy, señaló que no cree que el reciente evento sísmico en el país haya cambiado la percepción de los inversionistas sobre el sector petrolero venezolano.

En ese sentido, resaltó que Venezuela necesita reactivar su industria petrolera para ayudar a reconstruir la nación y sumó que el «Estado venezolano ya no está en condiciones para hacer las inversiones requeridas para aumentar la producción».

Destacó que hay que recurrir a la inversión privada nacional o extranjera, porque «estamos hablando que vamos a necesitar entre 100 y 150.000 millones de dólares para reactivar la industria petrolera».

José Toro Hardy apuntó que el mundo necesita el petróleo venezolano, dado el conflicto que hay en el Medio Oriente: «Tenemos 304.000 millones de barriles de reservas de petróleo, las más altas del mundo, lo que pasa es que están inútiles en el subsuelo».

Manifestó que, a pesar de las reformas a la Ley de Hidrocarburos y el reglamento, los inversionistas extranjeros necesitan que «haya separación de poderes, que haya tribunales confiables y que haya respeto a los contratos».

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