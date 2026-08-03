PortadaSucesos

Falso odontólogo quedó detenido en el estado Portuguesa

By Danny Valdiviezo
0
28
Falso odontólogo quedó detenido

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un falso odontólogo quedó detenido en el estado Portuguesa y a la orden del Ministerio Público de la entidad llanera. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Con la finalidad de atacar frontalmente el intrusismo en el país, comisiones de la Delegación Municipal Guanare, realizaron la detención de Leonardo David Cassasquilla Yovera (42). En el sector Barrio Abajo, municipio Ospino, estado Portuguesa, por intrusismo.

Falso odontólogo quedó detenido en el estado Portuguesa

De acuerdo con el proceso de investigación se pudo conocer que Leonardo, ejercía funciones como especialista en odontología, en su inmueble; sin contar con la permisología correspondiente.

Ni estudios para tal fin, poniendo en riesgo la salud de quienes acudían a estos espacios. Al momento de ser detenido se recuperaron diversos elementos usados en la odontología y quedó a la orden del Ministerio Público.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Mujer quedó detenida tras asesinar a su hijo de nueve años en Falcón

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDouglas Rico/CICPC
Artículo anterior
Atacó con un hacha el carro de expareja y quedó detenido en Falcón
Artículo siguiente
Estado del clima hoy 3 de agosto de 2026 según el INAMEH
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes