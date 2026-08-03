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Un falso odontólogo quedó detenido en el estado Portuguesa y a la orden del Ministerio Público de la entidad llanera. La información la dio a conocer el comisario general del CICPC, Douglas Rico.

Con la finalidad de atacar frontalmente el intrusismo en el país, comisiones de la Delegación Municipal Guanare, realizaron la detención de Leonardo David Cassasquilla Yovera (42). En el sector Barrio Abajo, municipio Ospino, estado Portuguesa, por intrusismo.

Falso odontólogo quedó detenido en el estado Portuguesa

De acuerdo con el proceso de investigación se pudo conocer que Leonardo, ejercía funciones como especialista en odontología, en su inmueble; sin contar con la permisología correspondiente.

Ni estudios para tal fin, poniendo en riesgo la salud de quienes acudían a estos espacios. Al momento de ser detenido se recuperaron diversos elementos usados en la odontología y quedó a la orden del Ministerio Público.

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