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Atacó con un hacha el carro de expareja y quedó detenido en Falcón

By Redacción Carabobo
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Atacó con un hacha el carro de expareja
El vehículo Aveo quedó con sevros daños. Foto: Gerardo Morón.

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Redacción Carabobo
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Un hombre en una crisis de celos atacó con un hacha el carro de su expareja y quedó detenido en Falcón. Kenny Alexander Molina González incumplió la medida de alejamiento de su exmujer y llegó hasta su casa.

Luego de una fuerte discusión entre el y la dama este atacó con un hacha como el vehículo. En la casa de la mujer estaban unos allegados a ella lo que causó aun más violencia por parte del hombre.

Atacó con un hacha el carro de expareja

Al lugar llegaron funcionarios de la policía falconiana para ejecutar el arresto. A las 3:00 de la madrugada la mujer como las personas que estaban en casa tuvieron que resguardarse de la actitud violenta de Molina González.

El sujeto atacó un vehículo alegando que el mismo lo había comprado el, el vehículo sufrió severos daños causados por el hombre. La policía pudo encargarse de la situación y detener al sujeto e incautar el hacha.

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SourceGerardo Morón Sánchez/ Versión Morón
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